Marlyson vai jogar? Onde assistir Figueirense x Floresta, horário e escalações na Série C
Figueirense pega o Floresta neste sábado com a missão de evitar o rebaixamento para poder sonhar depois
O que interessa para o Figueirense contra o Floresta neste sábado, às 19h30, no Estádio Orlando Scarpelli, é a vitória. Se vencer, o Furacão manda para longe o fantasma do rebaixamento à Série D do Brasileiro e pode até se permitir sonhar na rodada derradeira da competição.
O que interessa para o Figueirense contra o Floresta neste sábado, às 19h30, no Estádio Orlando Scarpelli, é a vitória. Se vencer, o Furacão manda para longe o fantasma do rebaixamento à Série D do Brasileiro e pode até se permitir sonhar na rodada derradeira da competição.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: