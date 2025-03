‘Marmita do trabalhador’ é interditado por falta de higiene, em Itajaí Restaurante intitulado "marmita do trabalhador" preparava refeições para trabalhadores da construção civil no bairro Cabeçudas e foi...

ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share