Marquinhos estreia no futebol amador de São José e usa o número clássico dos craques

O ex-jogador profissional Marquinhos, ídolo do Avaí e auxiliar técnico do time, voltou a assinar súmula. Ele estreou pelo Bela Vista na vitória por 1 a 0 em cima do Panela, pela Primeira Divisão do futebol amador de São José.

