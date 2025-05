Massa Solidária chega à 15ª edição neste domingo (18), em Florianópolis; veja horário e local Massa Solidária busca reunir mais de 600 pessoas e arrecadar R$ 55 mil para a ACAM (Associação Amigos da Criança e do Adolescente do... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 22h43 ) twitter

A tradicional Massa Solidária chega à sua 15ª edição em Florianópolis. O evento será realizado no próximo domingo (18), a partir das 11h, no Lira Tênis Clube, com o objetivo de arrecadar recursos para a ACAM (Associação de Amigos da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó). A expectativa para este ano é reunir mais de 600 pessoas e arrecadar R$ 55 mil, valor que será destinado à manutenção das atividades e da alimentação de 220 crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

