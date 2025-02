Materiais escolares têm variação de preço de até 928% na Grande Florianópolis Segundo pesquisa do Procon-SC, lápis preto com borracha sextavado tem a maior variação de preços entre os materiais escolares ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o início do ano letivo e a lista de materiais escolares pronta, um estudo do Procon-SC mostra a importância de pesquisar e comparar preços antes de realizar as compras. A pesquisa, realizada entre os dias 10 e 20 de janeiro, apontou uma variação de até 928% nos preços de materiais escolares na Grande Florianópolis.

Saiba mais sobre as variações de preços e como economizar consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Luan Santana vem a SC conferir decoração de apartamento nas ‘torres de Neymar’

Gaspar negocia convênio para integrar detentos de Blumenau ao mercado de trabalho

Criança de 11 anos é atropelada de propósito após briga entre mães em SC