‘Mau caráter’: empresária que xingou ex-funcionária é condenada por assédio em SC
O fato aconteceu em uma loja de roupas em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina
Uma loja de roupas de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi condenada a indenizar em R$ 5 mil uma ex-funcionária por assédio moral. A decisão, unânime na 2ª turma do TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região), reconheceu que a sócia-proprietária enviou mensagens pelo WhatsApp com cobranças pessoais, críticas e ameaças veladas de prejudicar a imagem profissional da vendedora caso ela não desistisse de uma ação trabalhista.
