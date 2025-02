Maurício Meireles: humorista faz stand-up gratuito em Tubarão nesta quarta-feira Evento com comediante conhecido nacionalmente ocorre na praça Ivo Prim, a partir das 19h30 ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h27 ) twitter

O Farol Shopping, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, está com uma programação recheada de atrações para divertir toda a família na temporada de verão. Nesta quarta-feira (22), o estabelecimento promove um stand-up gratuito com o humorista Maurício Meireles.

Não perca a chance de se divertir com o humor de Maurício Meireles! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

