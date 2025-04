Maus-tratos: cão é resgatado desnutrido e com fraturas expostas em SC Polícia Civil instaura inquérito para identificar responsável por maus-tratos ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 08h40 ) twitter

Mais um caso de maus-tratos a animais foi registrado em Santa Catarina. Na tarde desta quinta-feira (24), a Polícia Civil resgatou um cachorro que estava amarrado em um rancho, nos fundos de uma propriedade rural no bairro Ribeirão São Luiz, em Apiúna. O animal foi encontrado desnutrido, com sarna e fraturas expostas nas patas e perto do focinho. O cachorro está sob os cuidados de uma médica veterinária. Após a recuperação, o animal estará apto para adoção responsável.

