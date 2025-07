Maus-tratos: idosa vai parar no hospital e dois lares clandestinos são interditados em SC Dois lares de idosos clandestinos foram interditados em Joinville, no Norte de Santa Catarina; nos locais foram encontrados falta de... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h16 ) twitter

ND Mais

Dois lares de idosos clandestinos foram interditados em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Nos locais foram encontrados falta de infraestrutura, de equipe e indícios de maus-tratos. Uma idosa precisou ser encaminhada para o hospital.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as ações tomadas pelas autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

