MC Poze do Rodo pede habeas corpus e alega ‘perseguição cultural’ após prisão no RJ

A defesa de MC Poze do Rodo entrou com um pedido de habeas corpus para sua soltura imediata na tarde de sexta-feira (30). O cantor foi preso na manhã de quinta-feira (29), sendo investigado por apologia ao crime e ligação com a organização criminosa CV (Comando Vermelho).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

