'Me ensinou muito': quem era homem que morreu em acidente na BR-280 em SC O ocorrido foi registrado por volta das 20h50 desta quinta-feira (19), no km 240 da rodovia, na localidade de Encruzilhada ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 03h55 )

A vítima do acidente na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense foi idenfiticado como José Juares de Freitas, 51 anos. O ocorrido envolveu uma batida frontal entre dois carros e foi registrado por volta das 20h50 desta quinta-feira (19), no km 240 da rodovia, na localidade de Encruzilhada.

Para saber mais sobre a vida e a história de Juares, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

