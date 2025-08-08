‘Me matou junto com ela’: irmã desabafa após uma semana do desaparecimento de vendedora em SC
Lusiane Borges, de 27 anos, desapareceu na quinta-feira (31), em Santa Cecília; o marido da vendedora foi preso após vestígios de sangue...
Nesta quinta-feira (7), completa-se uma semana do desaparecimento da vendedora Lusiane Borges, de 27 anos. Ela foi vista pela última vez no fim da tarde, quando retornava do trabalho. O principal suspeito do caso é o marido de Lusiane, que foi preso após a polícia encontrar vestígios de sangue no carro, em roupas e também na casa do casal.
