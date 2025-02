MEC anuncia reajuste no salário dos professores acima da inflação; veja valor Portaria com aumento foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (31) ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h08 ) twitter

O Ministério da Educação anunciou, nesta sexta-feira (31), reajuste do salário dos professores da rede pública. Agora, o valor do piso será de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais, em 2025. A remuneração teve aumento de 6,27%, valor acima da inflação, que ficou em 4,83% no ano anterior.

Para mais detalhes sobre esse importante reajuste, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

