Medalha Thati Teixeira: 28 mulheres serão homenageadas em Criciúma nesta segunda-feira A primeira edição da Medalha Thati Teixeira será dedicada às mulheres que atuaram ou ainda atuam no Poder Legislativo e Executivo de... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 ) twitter

Para celebrar o mês da mulher, a Prefeitura de Criciúma realizará, na próxima segunda-feira (10), um ato em homenagem às mulheres do centenário de emancipação político-administrativa de Criciúma, com a 1ª edição da Medalha Thati Teixeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as homenagens e a importância dessas mulheres para a cidade!

