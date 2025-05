Medalhistas olímpicos participam de fórum esportivo em SC; veja quem são Inédito em SC, Fórum Esportivo reúne medalhistas olímpicas em evento marcado para o dia 11 de junho, em São José ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h44 ) twitter

Flavio Tin

Os medalhistas olímpicos Lars Grael, da vela, Magic Paula, do basquete, e André Heller, do vôlei, são as estreias do primeiro Fórum Estadual de Formação Esportiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

