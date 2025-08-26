Médica atacada por negar atestado expõe rotina de medo em cidade de SC Em uma semana, quatro médicos sofreram agressões em unidades de saúde de Itajaí fazendo prefeitura anunciar medidas para a segurança... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 06h57 ) twitter

A rotina nos serviços de saúde de Itajaí tem sido marcada por uma crescente onda de violência. Na última semana, quatro médicos foram agredidos. Uma delas dentro de um consultório municipal após se recusar a emitir um atestado médico.

Saiba mais sobre essa alarmante situação e as medidas que estão sendo tomadas para proteger os profissionais de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

