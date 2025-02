Médica diagnosticada com câncer toca ‘sino da vitória’ após concluir quimioterapia em SC Juliana Ferreira Gomes, de 28 anos, comemorou o fim do ciclo com apoio dos colegas do Hospital Santo Antônio

ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share