Médicas são agredidas em SC e prefeito se manifesta: ‘Não vamos tolerar farra com atestados’ Postos de saúde em Itajaí passarão a ter câmaras de segurança após ocorrido; médicas são agredidas no CIS e no Hospital Marieta ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A secretária de Saúde de Itajaí, Mylene Lavado, informou no sábado (16), por meio de um vídeo nas redes sociais, que duas médicas foram agredidas na cidade. Uma das agressões aconteceu na sexta-feira (15) pela manhã no CIS (Centro Integrado de Saúde) e a outra à noite no Hospital Marieta.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

JBL, mochila e tênis: objetos inusitados de origem misteriosa tomam conta de praias em SC

Criança de 4 anos morre com hematomas no corpo em Florianópolis e mãe é presa por homicídio

VÍDEO: Banda gaúcha transforma show em brincadeira de estátua em SC