Médico de 29 anos confessa embriaguez ao matar namorada de 15 anos com tiro

A adolescente Kethlyn Vitória de Souza, de 15 anos, foi morta no sábado (3) com um tiro na cabeça em Guarantã do Norte (MT). O principal suspeito é seu namorado, o médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, que se entregou à polícia na segunda-feira (5). A defesa do médico afirma que o disparo foi acidental e que ele estava embriagado no momento em que a adolescente foi atingida. Kethlyn chegou a receber tentativas de reanimação por cerca de 40 minutos, mas não resistiu.

