Médico denunciado por violação sexual, Dr Heron foi o 2º vereador mais votado de 2020 em Lages Ginecologista exerceu mandato entre 2021 e 2024 como vereador de Lages; em parte desse período, segundo o MPSC, Dr Heron teria violado... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ginecologista Heron Costa Anderson de Souza, denunciado pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) por violação sexual de 11 mulheres, foi vereador de Lages, na Serra catarinense, entre 2021 e 2024. Como político, ficou conhecido na cidade como Dr Heron.

Saiba mais sobre essa polêmica e as implicações legais na matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense tem semana com saídas, chegadas e recalcula a rota para a Série C

Estrelas do beach tennis mundial entram em quadra nesta quinta no ITF BT400 Balneário Camboriú

Em 20 dias, 78 novos focos de mosquito da dengue são registrados em Tubarão; número chega a 224