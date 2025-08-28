Logo R7.com
Médico é condenado a 30 anos de prisão por morte de paciente após aplicação clandestina em SC

Paciente morreu após infecção generalizada causada por procedimento inadequado feito em hospital público de Campo Alegre, em 2012

ND Mais|Do R7

Um médico foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte de uma paciente em Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. O caso ocorreu em dezembro de 2012, mas o julgamento aconteceu nessa segunda-feira (25), no Tribunal do Júri da Comarca de São Bento do Sul.

