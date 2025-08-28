Médico é condenado a 30 anos de prisão por morte de paciente após aplicação clandestina em SC Paciente morreu após infecção generalizada causada por procedimento inadequado feito em hospital público de Campo Alegre, em 2012 ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um médico foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte de uma paciente em Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. O caso ocorreu em dezembro de 2012, mas o julgamento aconteceu nessa segunda-feira (25), no Tribunal do Júri da Comarca de São Bento do Sul.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo: Motociclista morre atropelado após queda na BR-101, em Itajaí

‘Entre Lobos’: investigação em SC soma 500 vítimas em fraude milionária com créditos judiciais

VÍDEO: Fogo consome galpão de empresa e teto desaba em Rio do Sul