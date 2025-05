Médico é indiciado por homicídio em SC após morte de influenciador em anestesia para tatuagem Inquérito policial que investiga morte de influenciador foi entregue ao Ministério Público de Santa Catarina ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 22h43 ) twitter

A morte do influenciador de carros de luxo Ricardo Godoy em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, durante um procedimento de anestesia para fazer uma tatuagem, no dia 20 de janeiro, chocou o todo o Brasil. Nesta sexta-feira (16), a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), pelo delegado Aden Claus, confirmou ao portal ND Mais que o médico anestesista, que teria feito o procedimento em Ricardo, foi indiciado por homicídio culposo.

