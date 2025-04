Médico hospedado em pousada socorreu casal que estava em carreta queimada no Morro dos Cavalos Acidente deixou cinco pessoas feridas e destruiu 28 veículos na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis; motorista de carreta teve... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 04h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 04h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após o tombamento do caminhão-tanque no Morro dos Cavalos, em Palhoça, o principal efeito adverso foi o combustível que vazou e se espalhou na pista. Após a explosão, na tarde do último domingo (6), o etanol provocou a queima de 24 automóveis e outros três caminhões. O incêndio ainda deixou cinco pessoas feridas; o casal que estava dentro do caminhão caído e mais três pessoas de veículos que trafegavam na via. As vítimas sofreram queimaduras de diferentes intensidades e foram encaminhadas para atendimento em uma UPA.

Para saber mais sobre este incidente e as ações heroicas do médico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Negligência? Seis em cada dez médicos não praticam exercícios físicos, mostra levantamento

Resultado da Lotofácil de hoje, 07/04: confira os números sorteados

Os dois pontos inegociáveis na lei que visa proibir caixas de som em Florianópolis