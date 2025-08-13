Médicos ‘ocupam’ mansões de luxo e redefinem bairro nobre de cidade catarinense Arquitetura dos imóveis e localização estratégica impulsionam nova vocação do Pio Corrêa, em Criciúma, na região Sul ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h37 ) twitter

O Pio Corrêa, um dos bairros mais tradicionais e nobres de Criciúma, apresenta transformação no perfil imobiliário. Aos poucos, as casas de alto padrão que abrigavam famílias passam a ser ocupadas por clínicas voltadas para atendimento na área da saúde, criando uma conexão com a região Central, onde estão concentrados laboratórios, hospitais e outros empreendimentos do setor.

Para entender melhor essa transformação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

