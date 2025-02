Medidas rigorosas: o que muda com decreto de contenção de despesas em Balneário Camboriú O decreto também impõe restrições significativas, como a proibição de criação de novas gratificações ou adicionais, que resultem em... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Balneário Camboriú publicou nesta terça-feira (4) o Decreto nº 12.074/2025, que estabelece medidas rigorosas de contenção de despesas no Poder Executivo, incluindo autarquias e fundações públicas.

Para saber mais sobre as implicações desse decreto e como ele afetará a administração municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Objetos roubados em Unidade de Saúde de Balneário Piçarras são recuperados em Blumenau

Investigado por golpe de energia solar, empresário de SC é preso portando pistola em SP

Mega-Sena: Bolão de duas cotas em SC acerta cinco números e leva mais de R$ 200 mil para casa