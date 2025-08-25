Mega-Sena acumulada: quatro apostas de SC levam bolada na quina
Ganhadores da Mega acumulada apostaram em cidades do Oeste, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis; prêmio principal acumulou em R$...
O prêmio da Mega-Sena 2905, sorteada na noite de sábado (23), acumulou em R$ 35 milhões, que serão sorteados na próxima terça-feira (24). Apesar de ninguém ter acertado os seis números, quatro apostas de Santa Catarina faturaram a quina, levando R$ 50.671,85 cada.
