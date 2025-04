Mega-Sena: apostador de SC fica no ‘quase’ e leva pequena bolada; veja valor Apostador acertou cinco números no concurso 2851, sorteado nesta quinta-feira (10); ninguém conquistou o prêmio principal, acumulado... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h28 ) twitter

Um apostador de Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, conquistou uma pequena bolada no concurso 2851 da Mega-Sena. Ele acertou cinco números no sorteio realizado nesta quinta-feira (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

