Mega-Sena: com bolão de SC 'superlotado', apostadores faturam alto mas levam fatia pequena Bolão de Florianópolis acertou cinco números na Mega-Sena 2831, mas nenhum apostador do Brasil acertou as seis dezenas; prêmio acumulado... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 21/02/2025 - 05h05 )

Em Florianópolis, um bolão acertou a quina sorteio 2831 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (20), e faturou a bolada de R$ 123.845,50. No entanto, a grande quantidade de apostadores diluiu o quanto cada irá levar para a casa. No total, 25 pessoas participaram do bolão, o que dá direito a cada um levar R$ 4.953,82.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história e como a Mega-Sena pode mudar vidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

