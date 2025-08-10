Mega-Sena milionária premia apostas em cidades de Santa Catarina Vencedores em sorteio da Mega-Sena deste sábado (9) são de Criciúma e Rio do Oeste; prêmio principal acumulou ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 10h38 ) twitter

ND Mais

Três apostas de Santa Catarina foram premiadas no sorteio 2899 da Mega-Sena deste sábado (9). Todas acertaram uma quina e ganharam R$ 32.574,43, respectivamente. Os vencedores são de Criciúma e Rio do Oeste. Não houve ganhador no prêmio principal de R$ 9 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

