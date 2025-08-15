Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Megacolônia de pinguins proporciona espetáculo em SC: ‘Estão de férias aqui’

Registro em vídeo foi feito por um empresário e surfista da região na manhã desta quinta-feira (14)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma megacolônia de pinguins foi vista nas proximidades do Farol de Santa Marta, em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (14). Nesta época do ano, durante os meses de inverno, é comum o registro da espécie na costa brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse incrível espetáculo da natureza!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.