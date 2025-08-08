Megaobra vai ampliar acesso à Baía Babitonga e levar milhões de m³ de areia para praias de SC
As regiões que receberam o alargamento será a Figueira do Pontal, Pontal do Norte e setor sul do balneário Princesa do Mar
A dragagem do canal externo da Baía Babitonga, no Norte de Santa Catarina, deve iniciar em setembro de 2025. O projeto prevê a retirada de mais de 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Cerca de 6,4 milhões serão destinados à alimentação artificial de três trechos da orla de Itapoá.
