Megaobra vai ampliar acesso à Baía Babitonga e levar milhões de m³ de areia para praias de SC As regiões que receberam o alargamento será a Figueira do Pontal, Pontal do Norte e setor sul do balneário Princesa do Mar ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h18 )

A dragagem do canal externo da Baía Babitonga, no Norte de Santa Catarina, deve iniciar em setembro de 2025. O projeto prevê a retirada de mais de 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Cerca de 6,4 milhões serão destinados à alimentação artificial de três trechos da orla de Itapoá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

