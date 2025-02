Megaoperação em SC: 38 presos, líderes capturados e celulares apreendidos em presídio A quarta fase da operação Sodalitas Finis foi deflagrada nesta quinta-feira (6) e tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h08 ) twitter

Uma megaoperação realizada ao longo desta quinta-feira (6) resultou na prisão de 38 pessoas em municípios de Santa Catarina e Paraná. A quarta fase da operação Sodalitas Finis conta com 423 agentes e tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação no estado catarinense, principalmente na região Oeste.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

