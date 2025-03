Meia-atacante que disputou o Campeonato Catarinense reforça o JEC na Série D Jogador rescindiu contrato com o Barra para vestir a camisa do JEC na temporada; clube oficializou contratação na quarta-feira (19) ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h46 ) twitter

Restando menos de um mês para a estreia do JEC na Série D do Campeonato Brasileiro, o time continua anunciando os reforços para a temporada. Depois de confirmar o retorno do lateral Léo Campos, o Tricolor confirmou a chegada do meia-atacante Juliano.

