Meia campeão catarinense em 2023 reforça o JEC até o fim da Série D Jogador de 29 anos já se apresentou ao JEC e está à disposição do técnico Hemerson Maria para a reta final da primeira fase do Catarinense... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tem reforço novo no JEC. O Tricolor anunciou oficialmente a contratação do meia Marcinho, que chega para a reta final da primeira fase do Campeonato Catarinense e para a Série D.

Saiba mais sobre essa contratação e o impacto que Marcinho pode ter no time consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Investigação sobre morte de bebê de seis meses em creche de SC é arquivada

Fábrica de Carnaval pega fogo no Rio e dezenas de funcionários são resgatados pela janela

Foragida do RS é presa em boate no Extremo Sul de SC