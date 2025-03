Meia do Figueirense avalia intertemporada, ainda lamenta eliminação e projeta a Série C Meia João Lucas ainda lamenta a queda do Figueirense no Campeonato Catarinense, mas avalia o período de preparação para a Série C ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 00h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Figueirense tem treinos em um período, preparação física, trabalhos táticos e muita disposição em iniciar a Série C do Brasileiro de uma forma que apague a eliminação no Campeonato Catarinense. O meia João Lucas, que fez boas partidas no Estadual, ainda lamenta a saída do Furacão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Figueirense!

Leia Mais em ND Mais:

Suspeita de usar documentos falsos para abrir contas bancárias é presa em flagrante em SC

‘Produção arcaica’: mulher é autuada por vender produto tóxico como orgânico em SC

Aluna se desequilibra em treino, quebra janela e morre ao cair do 2º andar de academia no RS