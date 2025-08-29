‘Meio cruel’: Polícia Civil vê homicídio qualificado em caso de menino morto em Florianópolis Laudo da causa da morte comprovou que a criança morta em Florianópolis foi submetida à violência ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina deve indiciar a mãe e o padrasto de Moisés Falk da Silva, criança morta em Florianópolis no dia 17 de agosto, por homicídio duplamente qualificado.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto zero na prática: a partir de quando SC terá alimentos mais baratos após isenção do ICMS

Prefeito e vice tem mandato cassado após escândalo de compra de votos em SC

Moradores temem voltar a prédio interditado por risco de desabamento em SC; ‘Não tivemos apoio’