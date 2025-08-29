‘Meio cruel’: Polícia Civil vê homicídio qualificado em caso de menino morto em Florianópolis
Laudo da causa da morte comprovou que a criança morta em Florianópolis foi submetida à violência
A Polícia Civil de Santa Catarina deve indiciar a mãe e o padrasto de Moisés Falk da Silva, criança morta em Florianópolis no dia 17 de agosto, por homicídio duplamente qualificado.
