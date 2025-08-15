Logo R7.com
Meio milhão em produtos falsificados é apreendido em lojas no Centro de Joinville

Operação de combate à pirataria fiscalizou seis estabelecimentos no Centro da cidade e apreendeu mais de 10 mil itens

ND Mais

ND Mais|Do R7

Cerca de R$ 500 mil em produtos falsificados foram apreendidos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, nesta quinta-feira (14). Seis lojas no Centro da cidade foram fiscalizadas, resultando na apreensão de aproximadamente 10 mil itens.

