MEIs excluídos do Simples Nacional têm até esta sexta para regularizar situação; saiba como Programa oferece regime tributário simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte; veja como consultar e regularizar a... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h27 )

Microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas excluídas do Simples Nacional têm até esta sexta-feira (31) para regularizar a situação e voltar ao sistema. Já são mais de 723 mil solicitações realizadas para ingressar no regime tributário simplificado. Saiba como consultar a situação.

Não perca a oportunidade de regularizar sua situação e voltar a contar com as vantagens do Simples Nacional! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

