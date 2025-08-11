Melancólico: JEC é eliminado da Série D ao sofrer goleada do Cianorte
JEC é eliminado da Série D do Brasileiro ao tomar goleada do Cianorte neste domingo (10); situação do técnico Hemerson Maria é de pressão...
O sétimo jogo consecutivo do JEC foi o da eliminação na Série D do Brasileiro 2025. O Tricolor foi goleado pelo Cianorte por 4 a 0 neste domingo (10), no Estádio Albino Turbay (PR). A equipe do técnico Hemerson Maria, que tem forte pressão para ser demitido após a partida, chutou apenas uma bola no gol e toou dois gols em cada tempo.
O sétimo jogo consecutivo do JEC foi o da eliminação na Série D do Brasileiro 2025. O Tricolor foi goleado pelo Cianorte por 4 a 0 neste domingo (10), no Estádio Albino Turbay (PR). A equipe do técnico Hemerson Maria, que tem forte pressão para ser demitido após a partida, chutou apenas uma bola no gol e toou dois gols em cada tempo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa eliminação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa eliminação!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: