Melhor do Brasil: Aeroporto de Florianópolis lidera ranking nacional pela 5ª vez consecutiva

O Prêmio Aviação + Brasil, organizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos do país, consagrou o Aeroporto de Florianópolis como o melhor do Brasil pelo quinto ano consecutivo na categoria geral da premiação.

Para mais detalhes sobre essa conquista e o impacto no setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

