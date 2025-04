‘Melhor que celular’: aluno do IFSC se dedica a projeto de crochê em Gaspar Entenda como funciona o projeto que troca telas por fios e promove bem-estar entre estudantes e servidores ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h41 ) twitter

Um aluno do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) de Gaspar decidiu dedicar o tempo livre na escola com uma atividade diferente: o crochê. Bernardo Medeiros Duarte, de 16 anos, faz parte do projeto “Acolher, crochetar e conversar”, que completou um ano na quinta-feira (24).

