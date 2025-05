Melnick e Dimas Construções fecham parceria em Florianópolis Primeiro projeto terá infraestrutura completa, mall de até 5 mil m² e será erguido num dos espaços mais valorizados de Jurerê, norte... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 05h06 ) twitter

A Melnick, maior incorporadora do Rio Grande do Sul e a Dimas Construções, empresa com mais de 40 anos em projetos imobiliários em Santa Catarina, firmaram parceria para novas construções em Florianópolis. A praia de Jurerê, um dos locais mais valorizados de Florianópolis, será o destino de uma nova construção mista com mall e residencial de altíssimo padrão com bilhões de valor geral de venda (VGV).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa parceria promissora!

