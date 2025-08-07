Membros de facção gaúcha são presos durante operação em Florianópolis Criminosos foram localizados em bairros do Norte da Ilha; um deles, tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 06h17 ) twitter

ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu cinco membros de facção gaúcha, que estavam escondidos em Florianópolis, nesta quarta-feira (6). A ação ocorreu em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Um sexto indivíduo, que tinha dois mandados de prisão em aberto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

