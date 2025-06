Mendes titular do Avaí e as mudanças para pegar o Athletico Técnico Jair Ventura escala Mendes como titular pela primeira vez desde que chegou ao clube ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 04h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O time do Avaí tem novidade no meio-campo para enfrentar o Athletico, às 16h deste sábado, na Ressacada. O camisa 90 Mendes é titular pela primeira vez. O jogador entra no time no posto que foi ocupado por Emerson Ramon diante do Volta Redonda e que vinha sendo de JP, que foi para o banco de reservas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no Avaí!

Leia Mais em ND Mais:

Três vítimas de queda de balão morreram abraçadas, diz delegado-geral

Viagens a R$ 500 e espumante de brinde: como é o passeio do balão que caiu em SC

Empresa responsável por balão que caiu em SC se manifesta; veja a nota