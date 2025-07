Menina de 12 anos desaparece após queda em cânion na divisa de SC e RS; busca mobiliza equipes Desparecimento ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), às 15h, e a criança estava com os pais na hora da queda no cânion ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 07h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma menina de 12 anos desapareceu após se aproximar do costão do Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, na divisa dos municípios de Cambará do Sul e Jacinto Machado, no extremo sul de Santa Catarina. O desaparecimento ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 15h. Segundo o Saer (Serviço Aeropolicial), a criança estava na região alta do costão com a família, quando acabou caindo no cânion.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as buscas e a situação da menina.

Leia Mais em ND Mais:

Conheça o carro que venceu disputa e será a nova atração da Oktoberfest Blumenau

Briga de casal em hotel às margens da BR-470 termina com mulher hospitalizada em estado grave

BR-101 registra 6 km de filas após acidente em Joinville