Menina de 12 anos passa noite em mata fechada após queda de helicóptero e morte dos pais em SP

Uma adolescente de 12 anos, identificada como Betina Feldman, foi resgatada com vida, nesta sexta-feira (17), entre as vítimas do helicóptero que caiu em SP. Ela passou a noite na mata fechada após o acidente, que ocorreu na quinta-feira (16). Seus pais, André e Juliana Feldman, morreram no local.

Para saber mais sobre essa história emocionante e trágica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

