Menina de 3 anos morre e família denuncia negligência em hospital de SC Caso de negligência em Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, será investigado pela Polícia Civil; unidade diz ter seguido protocolo... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 04h57 )

Uma criança de 3 anos morreu no último dia 2 de agosto em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e a família acusa negligência médica no Hospital Ruth Cardoso. Antonella apresentou os primeiros sintomas no fim de julho, quando foi levada à UPA das Nações com febre, dores abdominais e vômito. Segundo a mãe, Francielle Valles Nunes, a menina foi medicada e liberada sem a realização de exames.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

