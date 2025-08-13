Menina de 3 anos morre e família denuncia negligência em hospital de SC
Caso de negligência em Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, será investigado pela Polícia Civil; unidade diz ter seguido protocolo...
Uma criança de 3 anos morreu no último dia 2 de agosto em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e a família acusa negligência médica no Hospital Ruth Cardoso. Antonella apresentou os primeiros sintomas no fim de julho, quando foi levada à UPA das Nações com febre, dores abdominais e vômito. Segundo a mãe, Francielle Valles Nunes, a menina foi medicada e liberada sem a realização de exames.
