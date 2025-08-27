Logo R7.com
Menina de 8 anos morre após ser atropelada e arrastada por carro perto de escola em SC

A criança foi socorrida e levada em estado grave ao hospital, mas não resistiu e morreu; prefeitura de Curitibanos lamentou a morte...

Uma menina de 8 anos morreu após ser atropelada em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 17h da terça-feira (26), nas proximidades do Colégio Rotary. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a criança foi arrastada pelo veículo e familiares precisaram erguer o carro para retirá-la. Ela apresentava múltiplas fraturas e suspeita de traumatismo cranioencefálico grave.

