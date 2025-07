‘Menina doce e educada’: escola lamenta morte de aluna em grave acidente na BR-470 em SC Centro Educacional Sebastião Back, de Rio do Sul, fará uma projeção no muro da escola nesta sexta-feira (25), em homenagem às vítimas... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 04h57 ) twitter

O Centro Educacional Sebastião Back, de Rio do Sul, lamentou profundamente a morte de Sophia Valentina Wessner, aluna do 7º ano D, de 13 anos, em um grave acidente na BR-470, em Apiúna, na manhã desta sexta-feira (25), por meio de uma nota publicada no Instagram. A escola também expressou seu desejo de recuperação e força para os alunos Kelvin (1º ano B) e Vithória (7º ano A), irmãos de Sophia, além de Kainan, pai de Sophia, que seguem hospitalizados. Em homenagem à aluna falecida, a instituição projetará um vídeo no muro da escola, na noite desta sexta-feira.

