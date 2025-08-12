Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Menina é levada para hospital de helicóptero após ter reação alérgica a camarão em praia de SC

Adolescente que teve reação alérgica a camarão apresentou quadro de choque anafilático após comer fruto do mar em um restaurante na...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma adolescente de 13 anos precisou ser levada de helicóptero para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, nesta segunda-feira (11), após comer camarão no restaurante Pedra Careca, na praia da Joaquina, em Florianópolis. A menina teve uma reação alérgica grave ao fruto do mar, por volta das 15h45.

Para saber mais sobre este caso alarmante e as recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.