Menina é levada para hospital de helicóptero após ter reação alérgica a camarão em praia de SC Adolescente que teve reação alérgica a camarão apresentou quadro de choque anafilático após comer fruto do mar em um restaurante na... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h58 )

ND Mais

Uma adolescente de 13 anos precisou ser levada de helicóptero para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, nesta segunda-feira (11), após comer camarão no restaurante Pedra Careca, na praia da Joaquina, em Florianópolis. A menina teve uma reação alérgica grave ao fruto do mar, por volta das 15h45.

Para saber mais sobre este caso alarmante e as recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

