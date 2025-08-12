Menina é levada para hospital de helicóptero após ter reação alérgica a camarão em praia de SC
Adolescente que teve reação alérgica a camarão apresentou quadro de choque anafilático após comer fruto do mar em um restaurante na...
Uma adolescente de 13 anos precisou ser levada de helicóptero para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, nesta segunda-feira (11), após comer camarão no restaurante Pedra Careca, na praia da Joaquina, em Florianópolis. A menina teve uma reação alérgica grave ao fruto do mar, por volta das 15h45.
